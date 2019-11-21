تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 21 / 11 / 2019، أبرزها مباراة بتروجيت ضد سبورتنج في كأس مصر، في انتظار عودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الأسبوع المقبل، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019 في كأس مصر





ويرصد لكم “الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس لمتابعتها فور انطلاقها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور التمهيدي الثالث"

بتروجيت ضد سبورتنج، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والواحدة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت جرينتش.

الجزيرة بالضبعة ضد السنبلاوين، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والواحدة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت جرينتش.