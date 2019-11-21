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قناة مصرية مفتوحة تنقل نهائي بطولة أفريقيا بين مصر وساحل العاج

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
علي ماهر حلمي
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أعلنت قناة تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

تعرف على تردد قناة تايم سبورت المصرية الناقلة للمباراة

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 والتي جاءت كالتالي:

على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500.

أما التردد الأرضي على UHF 32.

وتعد قناة تايم سبورت المصرية هي القناة المفتوحة الوحيدة الناقلة لفاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 مع قناة بي أن سبورتس 10 المشفرة.

وتضم قناة تايم سبورت مجموعة كبيرة من الإعلاميين و المحللين المميزين بقيادة الكابتن أحمد شوبير و سيف زاهر بالاضافة الي حازم إمام وتامر صقر وعماد متعب وعبد الظاهر السقا والخبير التحكيمي جمال الغندور.

 موعد المباراة النهائية بين مصر و ساحل العاج

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي غدا الجمعة في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
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