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"الناتو" يعلن تبني قرارا باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:53 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو، تبني وزراء خارجية الدول الأعضاء قرارا يقضي باعتبار الفضاء منطقة عمليات استراتيجية.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطسي، ينس ستولتنبرج، أن الحلف سيعمل على التحرك في الفضاء لحماية الاتصالات وأنظمة الملاحة والاتصالات والتحركات العسكرية.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية بلدان الحلف اليوم في بروكسل.

وتابع: "نحن نقوم بخطوة دفاعية ولا نريد عسكرة الفضاء"، مشددا على أنه يوجد في الفضاء أكثر من 2000 قمر صناعي نصفها تابعة لدول الحلف.

وبحث وزراء خارجية بلدان الحلف عددا من المواضيع تمهيدا لاجتماع قادتهم في لندن بعد أسبوعين للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الناتو.

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منطقة قرار عمليات استراتيجية تبني الناتو الفضاء

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