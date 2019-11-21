شاهد.. رد "الجندي" على سؤال: "هل يدخل غير المسلم الجنة؟"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك سؤالا مفخخا "يحتاس في الإجابة عليه"، وهو حينما يوجه له شخص سؤالا حول هل غير المسلم سيدخل الجنة أم النار؟، معقبًا: "هذا السؤال يجعلك تُصاب بحيرة بإيجاد رد لا تكتم به دينك، ولا تستفز به غيرك".



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أننا ما أمرنا بنشر الفتن في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا السؤال يمكن أن يشغل عقل الأطفال الصغار ويوجهوا تساؤلا حوله لآبائهم، فيكون الرد عليهم أن الجنة والنار بيد الله وحده، بينما هناك آيات وعد الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين بالجنة ولم يعد غير الموحدين بها.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأب عليه أن يجيب ابنه أن هناك نوادي كل نادي له شروط عضوية للالتحاق بها، مشيرًا إلى أن نادي المسلمين له 89 شرط عضوية، ومن يحققهم ويستوفيهم يمكنه الدخول له، وليس لنا علاقة بشروط الالتحاق بأي نادي آخر.

