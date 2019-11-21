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ماذا قالت أيتن عامر لدينا الشربيني عن إطلالتها بالقاهرة السينمائي؟! (صورة)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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أيتن عامر لدينا الشربيني
أيتن عامر لدينا الشربيني
اسماء زقزوق
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انطلق مساء أمس الأربعاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين على التوالي، والتي أقيمت فعاليتها في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وحضرها عدد ضخم من النجوم والنجمات في الوسط الفني بمصر وخارجها.

 

وأسندت إدارة المهرجان لكلا من النجوم دينا الشربيني وأحمد داوود وخالد الصاوي بتقديم حفل الافتتاح، والذين تميزا في تقديمه بشكل مختلف وكونوا ثلاثي هائل في التقديم.

 

أيتن عامر تعلق علي إطلالة دينا الشربيني

 

حيث نشرت الفنانة دينا الشربيني صورها من حفل الافتتاح، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقام عدداً من المشاهير والجمهور بالتعليق الإيجابي علي ظهورها وطلتها و اختيارها الموفق الأزياء التي ارتدها.

 

وعلقت أيتن عامر على الصورة وكتبت: "كنتي زي القمر ولا غلطة"، ذلك تعبيرا منها على كامل إعجابها لكافة تفاصيل ظهور دينا الشربيني علي خشبة المسرح، من حيث الفستان والماكياج وتصفيف الشعر.

 

ردود الأفعال حول تقديم دينا الشربيني حفل الافتتاح

 

ولاقت النجمة دينار الشربيني ردود أفعال إيجابية حول تقديمها لهذا الحفل طريقتها في الحديث، حيث تميزت بحضور هائل على خشبة المسرح.

 

كما تميزت إطلالتها أثناء تقديم الحفل، بالبساطة والرقي والشياكة، حيث اختارت فستان طويل ذات لون أبيض مميز، كما صففت الشعر علي طريقة الويفي ، واختارت لون أشقر مميز ل خصلات شعرها، ووضعت ماكياج هائل وبسيط من الألوان البرونزية الهادئة.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورها على خشبة المسرح، عقب ظهورها على الشاشة التليفزيونية، حيث أذيع حفل الافتتاح عبر قناة "DMC" الفضائية.ط، معبرين عن مدى إعجابهم وإن انبهارهم بطلتها.


ماذا قالت أيتن عامر لدينا الشربيني عن إطلالتها بالقاهرة السينمائي؟! (صورة)
ماذا قالت أيتن عامر لدينا الشربيني عن إطلالتها بالقاهرة السينمائي؟! (صورة)
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