مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

فجر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن جاهزية نجم الفريق نيمار دا سيلفا لمباراة ريال مدريد المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نيمار دا سيلفا جاهز لمواجهة ريال مدريد





وتأتي مباراة باريس سان جيرمان وليل غدا الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكان الألماني توماس توخيل قال في تصريحات صحفية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهز لمواجهة ليل غدا في الدوري الفرنسي.

وكشف المدرب مفاجأة أخرى بشأن الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، حيث أكد أنهما لن يكونا متواجدين في لقاء الغد أمام ليل.

وتبدو معاناة فيراتي من إصابة في الركبة كما يعاني لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من تمزق في العضلة الرباعية للفخذ كما تعرض لوك مبي سوه لإصابة في العضلة الضامة.

ويذهب باريس سان جيرمان إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء القادم لمواجهة ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأمل جماهير باريس سان جيرمان في تكرار الفوز على الميرينجي بعد انتصار الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون رد.