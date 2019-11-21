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صدمة في الأهلي قبل مواجهة الفيصلي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:58 م
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الأهلي والفيصلي
الأهلي والفيصلي
أميرة فطيم
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كشفت الفحوصات الطبية عن آخر مستجدات إصابة لاعب وسط الأهلي، الذي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي.

صدمة في الأهلي قبل مواجهة الفيصلي 

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عدم تعافيه التام من الإصابة، مما يعني عدم مشاركته في مواجهة الفيصلي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي، استبعاد عسيري من قائمة الراقي أمام الفيصلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز الرابع، بنفس عدد النقاط.

يذكر أن إصابة عسيري خلال معسكر الأخضر أدت إلى استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في خليجي 24، والتي ضمت 23 لاعبا.

وجائت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالى:-

حراسة المرمى: محمد العويس - فواز القرني - أمين بخاري

خط الدفاع: عبدالله مادو - وزياد الصحفي - وحسان تمبكتي - ومحمد خبراني - وسلطان الغنام - ومحمد البريك - وسعود عبدالحميد - وياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف- ومحمد كنو - وعبدالإله المالكي- وسلمان الفرج - وتركي العمار - ويحيى الشهري - وعبد العزيز البيشي - ونواف العابد - وسالم الدوسري

خط الهجوم: هتان باهبري- وفراس البريكان- عبدالله الحمدان
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