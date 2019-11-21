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حكم قضائي هام عن ياسمين الخطيب في قضية نشر الرذيلة.. فما علاقة "ولاد المرة"؟!

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:44 م
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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
هدى زيدان
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أسدلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الستار أخيرًا عن القضية التي رفعها الدكتور سمير صبري المحامي الشهير ضد الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب عن كتابها الأخير "ولاد المرة" الذي أثار ضجة كبيرة فور طرحها بالأسواق وعرضه بمعرض الكتاب.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم، بعدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج.

 

نتيجة بحث الصور عن ياسمين الخطيب ولاد المرة"


"الفجر" تنفرد بالحيثيات

 

وجاء في الحيثيات التي انفردت بها بوابة "الفجر"، اليوم الخميس، أن طلبات المدَّعي (سمير صبري) وإن كانت في ظاهرها طلبًا وقتيًّا إلا أنها تستلزم من المحكمة بحثًا موضوعيًّا متعمقًا لا عرضيًا.


ويمكن قراءة الحيثيات كاملة من هنا 


وأضافت: "أنه من المحتم على المحكمة قانونًا أن تتحسس ظاهر الأوراق دون الخوض فيما يمس أصل الحق فيها، وأن تكون الأوراق منبأة ظاهريًا عن أحقّية المدَّعي بطلباته دون المساس بأصل الحق، وعليه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى" .

 

نشر الرذيلة

 

يذكر أن الدكتور سمير صبري المحامي الشهير قد أقام دعوى مستعجلة ضد وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، لوقف طبع ونشر ومصادرة ما تم نشره من "ولاد المرة".

 

وقال صبري في شكواه أن الكتاب بعيدًا عن أخلاقيات الشعب المصري، واحتوائه على أفكار تهدم المجتمع، وأنه توجيهٌ صريح للرذيلة.

 

نتيجة بحث الصور عن ياسمين الخطيب ولاد المرة"


ياسمين ترد على الهجوم

في المقابل وفي تصريحات سابقة قالت ياسمين الخطيب إن الهجوم عليها غير مبرر وغير منطقي، وأن الوسط الثقافي يتعامل بازدواجية، حيث يدافع عن حقوق المرأة وهم ضدها.

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