في أول تصريحاته المثيرة.. مورينيو يطلق 4 قذائف مدوية بعد توليه قيادة توتنهام

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام على سعادته الكبيرة عقب توليه مهمة تدريب السبيرز خلفًا للمقال ماورويسيو بوتشيتشينو.



وأقال نادي توتنهام أول أمس الأربعاء الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو من منصبه على خلفية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، ليسند المهمة للبرتغالي جوزيه مورينيو حتى نهاية موسم 2022-2023.



وقال مورينيو في أول مؤتمر صحفي له عقب تعيينه مدربًا لتوتنهام استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس السبت المقبل في البريميرليج :"أناعلى قناعه تامة بأنه خيار رائع، إنه ناد عظيم".



وأضاف :"لقد حصلت على الوظيفة لكن مع القليل من الحُزن، علي أن أتحدث عن ماوريسيو بوتشيتينو. يجب أن أهنئه على العمل الذي أنجزه. هذا النادي سيكون منزله دائمًا".



وتابع :"مقر تدريبات توتنهام سيكون مقر ماوريسيو بوتشيتينو دائمًا، الباب سيكون مفتوح له دائمًا".



وأشار :"لن أرتكب نفس الأخطاء، سأرتكب أخطاء أخرى جديدة. سوف أكون أقوى – من وجهة نظر عاطفية فأنا مُرتاح، مُحفز وجاهز. أعتقد أن اللاعبين شعروا بذلك في اليومين السابقين أيضًا".



وعن العودة للتدريب مرة أخرى قال :"فكرت في الأمر هذه الأشهر لأنني توقعت الحصول على وظيفة ومن ثم لعب مباراة بعد يومين فقط. لدي أساليبي الخاصة في التدريب، لكنهم كانوا في أيدي مدرب وطاقم فني رائع هنا".



وحول الاستمرار في أسلوبه التدريبي في مهمته الجديدة مع توتنهام قال :"مقارب جداً للأسلوب القديم طبعاً سأحاول إضافة عدة تفاصيل وعادةً التفاصيل هي الفارق. أسلوب اللعب يجب أن يتكيف مع ثقافة توتنهام وأيضاً اللاعبين هنا".



وزاد :"أنا مُستعد ومتواجد هنا لدعم اللاعبين. في الحياة تمر في مثل هذه اللحظات حيث لا يتعلق الأمر بنفسي وإنما بالنادي واللاعبين. أنا هنا لدعمهم".



وأردف :"أخبرت اللاعبين انني هنا بسببهم. حاولت شراء العديد منهم لأندية مختلفة وبعضهم لم أحاول لأنك تعرف صعوبة الأمر".



وأتم حديثه :"لن نتمكن من الفوز بالبريميرليج هذا الموسم، في الموسم المقبل لن أقول أننا سنفوز به لكننا سنتمكن من فعلها".