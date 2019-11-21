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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 21-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الخامس على التوالي
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الخامس على التوالي
سيطرت حالة التراجع على أسعار الأسمنت لليوم الخامس على التوالي، حيث تغيرت الأسعار بعد أن قامت بعض المصانع بمزيد من التخفيض وتحركت الأخري التى ثبتت الأسعار أمس، ليصبح متوسط التراجع في سعر طن الأسمنت اليوم نحو 5 جنيهات، مع تراجع سعر الأسمنت المخلوط واستقرار سعر الأسمنت المقاوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:
أخر تحديث في أسعار الأسمنت اليوم الخميس.. ومتوسط سعر طن الأسمنت لكل مصنع
مسلح العربية للأسمنت تراجعت 5 جنيهات 755 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 830 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت أسيك استقر ليسجل 823 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس تراجع جنيهان ليسجل 813 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة تراجع 3 جنيهات ليسجل 805 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج تراجع 7 جنيهات ليسجل 838 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 805 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري تراجع 5 جنيهات ليسجل 800 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل 808 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 10 جنيهات ليسجل 860 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع 3 جنيهات ليسجل 865 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع 3 جنيهات ليسجل 805 جنيه
سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع جنيهان ليسجل 808 جنيهًا
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
أسمنت النخيل تراجع 10 جنيهات ليسجل 740 جنيهًا
أسمنت العمران 888 تراجع 8 جنيهات ليسجل 740 جنيه
أسمنت الواحة تراجع 8 جنيهات ليسجل 795 جنيها
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه
أسمنت لافارج قاهر البحار استقر ليسجل 900 جنيه
السويدي المقاوم استقر ليسجل 900 جنيهًا للطن
أسعار مواد البناء اليوم الخميس
مازال سوق مواد البناء يعاني من حالة إضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى التى ازادات خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، واستقر سعر الحديد وتراجع سعر الأسمنت اليوم.
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