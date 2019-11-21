"الأرصاد": طقس الغد بارد.. والصغرى 2° على هذه المناطق



القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 22

نويبع 19 23

طابا 15 25

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 30

أبو سمبل 13 28

الوادى الجديد 09 28

شلاتين 19 30

ابو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 21 27



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، 22 نوفمبر 2019، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية الأفقية صباحا في الشبورة المائية الكثيفة علي مناطق من شمال البلاد، وفقًأ لبيان نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالآتي: