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ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:41 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بالمديرية الصحية بمحافظة سيناء، أثناء حملات مكثفة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات، من ضبط وإعدام ٢٥٠٠ قطعة بسكوت آيس كريم، و٥٧ كيلو من الأغذية المختلفة والمتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم المرور على ١٧ منشأة غذائية بطور سيناء تم خلالها ضبط ٢٥٠٠ قطعة بسكوت آيس كريم منتهية الصلاحية وكذا ضبط ٢٠ كيلو لسان عصفور، ٥ كيلو فول سوداني، ٢٠ كيلو من البصل والثوم البودرة منتهية الصلاحية، وتم تحريزهم وتشميعهم بالشمع الأحمر وتحرير محاضر ضبط بشأنهم والعرض علي النيابات العامة بطور سيناء لاتخاذ اللازم وإعمال أوجه التعليمات القانونية في هذا الشأن.

وكما تم إعدام ٢٩ كيلو أغذية مختلفة بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا إعدام ٣ لتر مواد غذائية سائلة من الزيوت والعصائر.

جاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات.

ومن جهته قال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل الوزارة، بأنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لإحكام الرقابة علي تلك الأماكن مؤكدا، استمرار تلك الحملات على الأسواق بكافة مدن المحافظة لضمان سلامة الغذاء مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
ضبط وإعدام 2500 قطعة بسكوت و5 كيلو أغذية مختلفة بطور سيناء (صور)
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