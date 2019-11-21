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قتلى في هجوم إرهابي على سيارة تابعة لجامعة أوكوندا في كينيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شنت عناصر من حركة الشباب الإرهابية، هجوم ارهابيا، على سيارة تابعة لجامعة أوكوندا في مدينة مومباسا الكينية، مما أسفر عن مقتل سيدتين.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق على الحادث من السلطات الكينية التي أعلنت الأسبوع الماضي وقف قرار تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن السيارة كانت تقل طلبة جامعيين وموظفين وأفرادا من الشرطة الكينية، وأن الهجوم تم بأسلحة خفيفة ما أسفر عن مصرع السيدتين وإصابة عدد آخر بجروح.


وتواصل السلطات في كينيا جهودها للتخلص من الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب من حين لآخر.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت الحكومة الكينية قوات إضافية على حدودها مع الصومال وكثفت الدوريات الأمنية لوقف تسلل مسلحي حركة الشباب الإرهابية إلى داخل أراضيها.

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هجوم ارهابي مقتل كينيا سيدتين سيارة جامعة

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