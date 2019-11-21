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"مواطنون ضد الغلاء": انتشار المنافذ المتنقلة للسلع ساهم في انخفاض الأسعار (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المرحلة الحالية تشهد انخفاضات في أسعار العديد من السلع الأساسية والخضروات واللحوم، نتيجة زيادة المعروض منها، مؤكدًا على أنه كلما زاد المعروض من السلع الغذائية ساهم في انخفاض الأسعار وإتاحة السلع لكامل المستهلكين على كافة الأراضي المصرية. 

وأضاف "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن انتشار المنافذ المتنقلة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسيارات التابعة للصوب الزراعية ساهمت في وجود السلع بأسعار مخفضة جدًا وبجودة عالية، مما يسهم في زيادة التنافسية داخل الأسواق المصرية، والذي يساهم في القضاء على غلاء الأسعار.

وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الخضار الذي تنتجه الصوب الزراعية يجب توزيعه على كافة المنافذ المتنقلة وليست التابعة للقوات المسلحة فقط؛ لكون أسعار منتجات الصوب الزراعية منخفضة جدًا، موضحًا أن كيلو الفلفل الألوان بـ 2.5 جنيه، والخيار بـ 2.5 جنيه، والطماطم الشير بـ 5 جنيه للكيلو ونصف.
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