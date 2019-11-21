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عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:21 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تلقى النادي الأهلي اليوم الخميس خطابًا من اتحاد الكرة المصري يفيد فيه بأن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباريات الفريق الأحمر الإفريقية على ستاد السلام وبحضور الجماهير.

الأمن يوافق على خوض الأهلي لمبارياته الإفريقية على ملعب السلام

وحددت الجهات الأمنية عدد الجماهير التي ستكون متواجدة في المباريات الإفريقية للنادي الأهلي بـ10 ألاف مشجع.

وكانت إدارة ستاد برج العرب قد أعلنت في وقت سابق إغلاق الملعب لإجراء عملية الصيانة والإصلاح للملعب وستستمر لمدة 3 أشهر.

ووافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل على ستاد السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

كما وافقت أيضًا على إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 من شهر ديسمبر أيضًا على ستاد السلام وبحضور 10 ألاف مشجع في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتولى شركة "تذكرتي" بيع تذاكر المباريات للفريق الأحمر، فيما تتولى الشركة الإفريقية للأمن تأمين المباريات.

وفي نفس السياق وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباريات الأهلي في الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي وبحضور ألاف مشجع بواقع 3500 مشجع للنادي الأحمر من أعضاء الجمعية العمومية و1500 تابعين لوزارة الشباب والرياضة بموجب كشوف معتمدة من وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة.
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مباريات الاهلي رياضة الدوري المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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