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ترقية كاهن إلى درجة القمصية في مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:19 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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احتفلت إيبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، صباح اليوم الخميس، بمناسبة ترقية القس مرقس عدلى، الدرجة القمصية.

وترأس أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفى، طقس القداس الالهي بذات الكنيسة، وذلك بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات بسوهاج.

وخلال القداس، قام نيافة الانبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج بوضع اليد علي القس مرقس عدلي معلنًا أمام الحضور بترقيته الي درجة القمصية.

يذكر أن الأب مرقس من مواليد جهينة في 26 نوفمبر 1963، إلتحق بالكلية الإكليريكية في عام 1987، وسيم كاهنًا في 22 أغسطس 1994، وخدم في عدة رعايا منها الشورانية، الجزازرة، الهماص، وفى مقر المطرانية حتى الان.
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الكلمات المفتاحية

كاهن ايبارشية سوهاج الكنيسة القبطية الانبا باسيلوس فوزي

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