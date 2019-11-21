ترقية كاهن إلى درجة القمصية في مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج

احتفلت إيبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، صباح اليوم الخميس، بمناسبة ترقية القس مرقس عدلى، الدرجة القمصية.





وترأس أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفى، طقس القداس الالهي بذات الكنيسة، وذلك بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات بسوهاج.





وخلال القداس، قام نيافة الانبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج بوضع اليد علي القس مرقس عدلي معلنًا أمام الحضور بترقيته الي درجة القمصية.



