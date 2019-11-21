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إيران تواصل بناء قاعدة للجيش في شرق سوريا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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ترجمة: دينا الشريف
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تواصل إيران بناء قاعدة للجيش على طول الحدود العراقية السورية، وفقًا لصور التقطتها الأقمار الصناعية وحصلت عليها قناة فوكس نيوز.

وقال التقرير أن القاعدة في شرق سوريا دمرت جزئيا خلال الغارات الجوية في أوائل سبتمبر.

ولكنها أكدت أن الصور الجديدة، التي درسها محللون ظهرت في ثماني مناطق للبناء أو إعادة الإعمار.

وقالت فوكس نيوز إن هناك نقطة تفتيش على جانبي المجمع بجدران محصنة حول المجمع، وكان لكل منطقة علاقات كبيرة بما يكفي لإخفاء الشاحنات وكميات كبيرة من المعدات.

وجاءت أخبار إعادة الإعمار في هذه القاعدة عندما خرج الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، وقتلت قوات الأمن الإيرانية 12 شخصًا على الأقل، وفقًا للتقارير.

وتأثر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير بالعقوبات المشددة التي فرضها الرئيس ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي.

ولقد هبطت عملة البلاد وارتفعت أسعار الأدوية والطعام، مما ترك الناس في حالة مزرية. وكانت هناك دلائل متزايدة على إحباط المدنيين من قيام إيران بإنفاق الأموال في أماكن أخرى مثل سوريا واليمن.

ووفقًا لتقرير المخابرات الصادر عن المخابرات الباكستانية، بينما كان البناء مكثفًا في القاعدة، ظل المعبر الحدودي القريب مغلقًا ولم يعمل بعد.

وكشفت "فوكس نيوز"، تمت الموافقة عليها من قِبل القيادة العليا في طهران وتم إكمالها من قبل قوة القدس الإيرانية.
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الكلمات المفتاحية

قوات الامن الايرانية قاعدة عسكرية سوريا

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