تفاصيل إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم على طريق المنصورة السنبلاوين

شهد طريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أمام قرية البقلية حادث مروع أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور متفرقة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقلهم في جرار زراعي.





كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث طريق، وتحطم سيارة ميكروباص دون خسائر في الأرواح البشرية.





وعلى الفور، هرعت 3 سيارت إسعاف إلى مكان البلاغ، وتحرك ضباط المباحث إلى هناك، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، واصطدام الميكروباص في الجرار الذي كان يسير في الاتجاه المقابل.





وتبين أن المصابون هم: محمد حسن عبد العظيم، 25 عام، اشتباه بكسر في الضلوع، من السنبلاوين، وعبد الرحمن سعد السيد، 20 عام، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وسلمى ممدوح نصر، 26 عام، من المنصورة، خلع بمفصل الفخذ الأيسر، وولاء عبد الله عبد الحميد، 26 عام، من كفر النعيم، اشتباه كسر بالفك السفلي، وفوزية السيد أحمد 35 عام، من السنبلاوين.



