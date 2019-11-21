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جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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جانب من تسليم الشهادات
جانب من تسليم الشهادات
ميسون أبو الحسن
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اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، الدورة التدريبية التي نظمها للصحفيين الأفارقة، وذلك بماسبيرو.


جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس الاتحاد، والدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة: حسين الزناتي وهشام يونس.


وجاءت هذه الدورة بالتعاون بين الاتحاد والنقابة، وذلك في إطار التعاون الإعلامي والثقافي والعلمي بينهم؛ حيث كرم الاتحاد والنقابة الصحفيين المشاركين في نهاية الدورة التدريبية، وأدوهم شهادات تقدير على مشاركتهم.


وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن اتحاد الصحفيين الأفارقة يعقد هذه الدورات التدريبية منذ عام 1977 بصورة منتظمة؛ حيث بلغ عدد المتدربين خلال تلك الفترة 4426 متدرب من 55 دولة أفريقية.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الاتحاد والنقابة، خاصة وأن نقابة الصحفيين استضافت الصحفيين الأفارقة المتدربين الخميس الماضي، ونظمت لهم جولة تعريفية بالنقابة وبأكبر مركز تدريب في الشرق الأوسط بها، بالإضافة إلى إهدتئهم شهادات تقدير وتكريمهم.


وأكد "عبدالرحيم" أن هذه الدورة جاءت بمشاركة نحو 25 دولة أفريقية مختلفة، وكان بينهم 6 من الزملاء الصحفيين المصريين، لافتًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين النقابة والاتحاد في جميع المجالات.

جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
جمال عبدالرحيم: "الصحفيين الأفارقة" يعقد دوراته التدريبية منذ 1977 وشارك بها 4426 متدرب
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محفوظ الأنصاري عصام فرج جمال عبدالرحيم الفجر الأعلى للإعلام اتحاد الصحفيين الأفارقة

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