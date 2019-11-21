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مندوبا "الأطباء" يسجلا اعتراضهما فى اللجنة العليا للتكليف

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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سجل مندوبا النقابة العامة للأطباء، الدكتور احمد السيد، مقرر لجنة الشباب، ومحسن عزام عضو مجلس النقابة، اعتراضهما على تكليف اطباء الدفعة التكميلية خريجي يونيو ٢٠١٨ في اجتماع اللجنة العليا للتكليف، أمس الاربعاء ٢٠ نوفمبر، طبقا للقواعد الجديدة التي مازالت غير معلومة لشباب الأطباء ولا للنقابة.

وقد قام عضوا النقابة بشرح مخاوف شباب الأطباء للجنة التكليف، كما تقدم الدكتور احمد السيد، مقرر لجنة الشباب، اعتراضه بشكل رسمي للجنة، وطلب اثباته في محضر الجلسة. 

وكانت أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف.

وقام الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بدعوة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لحضور لقاء مفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.

وتأتى تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة.

وقررت النقابة، عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة "دار الحكمة" يوم السبت الموافق ٢٣ نوفمبر الحالي فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.
مندوبا "الأطباء" يسجلا اعتراضهما فى اللجنة العليا للتكليف
مندوبا "الأطباء" يسجلا اعتراضهما فى اللجنة العليا للتكليف
مندوبا "الأطباء" يسجلا اعتراضهما فى اللجنة العليا للتكليف
مندوبا "الأطباء" يسجلا اعتراضهما فى اللجنة العليا للتكليف
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تكليف الاطباء التكليف الأطباء أخبار مصر

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