محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لـ3 صيدليات

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لثلاث صيدليات بطلخا والسنبلاوين لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لهم.



وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق ثلاث صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناء على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في مركزي طلخا والسنبلاوين، والذي قضى بإيقاف تشغيلهم لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.



ومن جهته قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن أصحاب الصيدليات تقدموا بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد قيام مديرية الصحة بالتأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر، وجه محافظ الدقهلية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.