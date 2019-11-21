Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لـ3 صيدليات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لثلاث صيدليات بطلخا والسنبلاوين لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لهم.

وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق ثلاث صيدليات لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناء على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في مركزي طلخا والسنبلاوين، والذي قضى بإيقاف تشغيلهم لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.

ومن جهته قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن أصحاب الصيدليات تقدموا بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد قيام مديرية الصحة بالتأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر، وجه محافظ الدقهلية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي جديد لضم مهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

03:53 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status