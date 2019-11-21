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طبيب إصابات ملاعب يكشف ثلاث عوامل لشفاء عبدالله السعيد سريعًا منها العسل والزنجبيل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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تحدث خبير إصابات الملاعب رفيق رضوان عن إصابة عبد الله السعيد نجم منتخب مصر وبيراميدز إف سي والذي أصيب بكدمة أعلى الركبة اليمنى خلال تدريبات بيراميدز، قبل أن يعلن النادي  عن  إصابته بشرخ في عظمة الفخذ اليمنى، مؤكدًا أن الإصابة نتيجة احتكاك عنيف من لاعب مناسب.

وتابع: «الاحتكاكات واردة في كرة القدم، وأنا دائمًا أحذر اللاعبين من أي تدخل عنيف وخشنة خلال التدريبات و المباريات».

طبيب إصابات ملاعب يكشف ثلاث عوامل لشفاء عبدالله السعيد سريعًا منها العسل والزنجبيل
وأشار رضوان إلى أن نادي بيراميدز أعلن عن سفر اللاعب للإمارات العربية المتحدة، من أجل سرعة استشفاء السعيد، متعجبًا من هذا القرار.

وأكمل: «هنا لدي تساؤل، ما هي الأشياء التي توجد في الإمارات مع احترامي لها أو أي دولة أخرى وليست في مصر؟، إصابة السعيد بالشرخ تعني أن العظمة ثابتة ولا نحتاج لأي جراحات».

وواصل: «هناك ثلاث عوامل تؤدي لسرعة الاستشفاء يحتاجها اللاعب في هذه الحالة، أولها الأجهزة مثل "الأوكسيجين المضغوط" وهو متواجد في معهد ناصر بمصر، قبل أي دولة في الشرق الأوسط».

وأوضح أن هناك جهاز آخر يعرف ب «الموجات الصوتية منخفضة الشدة»، وهو يساعد على الإلتئام وتنشط الخلايا العظمية، بالإضافة إلى جهاز «الليرز عالي الشدة» لتحفيز الأنسجة أيضًا، بالإضافة إلى تقنية ألمانية حديثة تستخدم  الرنين المغناطيسي منخفض الشدة وتصدرها لبعض دول العالم من خلال أجهزة تعرف ب MBST 

واردف: «العاملين الأخرين هما اللاعب وسلوكه مثل التغذية الجيدة بكل العناصر التي تساعد على الإلتئام مثل الزنك والفسفور،والكالسيوم، و الفيتامينات و الاوميجا ٣و٦ ومدة  النوم  لفترات كبيرة خلال فترة الليل، حيث أن هذه الفترة يجب ألا تقل عن 8 ساعات متواصلة في الليل من أجل إعطاء فرصة للهرمونات البنائة لبناء الجزء المصاب في الجسم».

وأكد أن العامل الثالث في سرعة الاستشفاء هو المكملات الغذائية، مثل الجنسنج الكوري و الحلبة والتفة وعسل النحل مجمعين، والزنجبيل، والزنك وفيتامين «سي» و«إي».

واختتم رفيق رضوان حديثه: «العوامل الثلاثة متوفرة في مصر، فما الداعي لصرف الأموال في سفر اللاعب وإقامته في الخارج، هذا سؤال لا أجد إجابة له، وفي النهاية تمنياتي لعبد الله السعيد بسرعة الشفاء و العودة للملاعب فهو لاعب مهم، لمنتخب مصر و نادي بيراميدز ».

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