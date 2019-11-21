ضبط شاب بصدد ترويج كمية من الأقراص المخدرة في حمّام سوسة

إثر توفّر معلومات لدى مركز الأمن الوطني بحمّام سوسة يوم 20 نوفمبر 2019، مفادها تواجد أحد الأشخاص (24 سنة قاطن بجهة حمام سوسة) بالجهة وبحوزته كمّية هامّة من الأقراص المخدّرة كان بصدد ترويجها للرّاغبين في ذلك من متعاطي المخدّرات.





تم إيلاء الموضوع الأهمّية اللاّزمة ونصب كمين مُحكم للمظنون فيه حيث أمكن للوحدات الأمنيّة المذكورة من ضبط المعني بالأمر وبتفتيشه تمّ العثور لديه على 38 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" وبالتحرّي معه إعترف أنه من مُروّجي الأقراص المذكورة.





بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة سوسة 02 أذنت بالإحتفاظ به ومُباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج أقراص مخدّرة".