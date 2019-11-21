"السعيد": تصعيد جامعة بنها لأول 3 مراكز بمسابقة تطوير العشوائيات إنجاز كبير

واستهل "السعيد" الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتورة عبير الرباط على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصداره قرارا جمهوريا بتعيينها عميدة لكلية الآداب لفترة ثانية والذي جاء نتيجة جهد وإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية على دعمه لأنشطة الجامعة والخطوات الجادة التي يسعى إليها للبدء في مشروع إنشاء المستشفى الجامعي التخصصي الجديد والذى سوف يرى النور قريبا مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية وأجهزتها التنفيذية



وأكد السعيد أن جامعة بنها تم تصعيدها وتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة تطوير العشوائيات والتي قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذها بقرية كفر فرسيس في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات لدعم وتنمية القرى والمناطق العشوائية.



واستعرض رئيس الجامعة، خلال الجلسة تقدم جامعة بنها في التصنيفات العالمية المختلفة وانضمامها لقائمة أفضل 1500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف " يو اس نيوز الأمريكي" ٢٠٢٠ حيث جامعة بنها ولأول مرة الترتيب ١١٦٢ عالميا، كما احتلت الترتيب ٣٧ إفريقيا والترتيب ١٢ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.



كما حققت الجامعة انجازا جديدا وتميزت بمركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات في مجال علوم الفيزياء حيث احتلت للمرة الثانية على التوالي عالميا الترتيب ٥٠١ - ٦٠٠ عالميا وفي علوم الحياة احتلت ولأول مرة الترتيب + 600 والعلوم الطبية الإكلينيكية والصحية احتلت ولأول مرة الترتيب + 600 والعلوم الهندسية والتكنولوجية احتلت الترتيب 401 - ٥٠٠ لتتقدم ١٠٠ مركز عالميا في هذا التخصص على مستوي العالم مقارنة بالعام الماضي.



وأكد السعيد أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية ياتى في اطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.



كما استعرض السعيد قرار انشاء مكتب للتسويق المؤسسى والمعارض الكبرى تابع لقطاع الدراسات العليا يضم كافة التخصصات لخدمة الجامعة وكلياتها المختلفة



من جانبه أشار الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إلى أن جامعة بنها ستظل شريك أساسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقيّ المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة في تطوير قرى القليوبية.



وقال المحافظ إن تصعيد الجامعة لأول 3 مراكز في مسابقة تطوير قرية كفر فرسيس ضمن مبادرة تطوير العشوائيات يعد إنجازا كبيرا لجامعة بنها مؤكدا على استمرار الزيارات للقرية لاستكمال أعمال المبادرة.



ووجه محافظ القليوبية الشكر للجامعة وعمداء الكليات التي تتعاون مع المحافظة مشيرا إلى أننا نرحب بخبراء وأساتذة جامعة بنها والمشاركة المجتمعية في تطوير قرى المحافظة ومشروعاتها المختلفة.



عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.