الحرس الوطني ببنقردان يضبط 5 أفارقة بصدد إجتياز الحدود البرية خلسة

ضبطت يوم 20 نوفمبر 2019 دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، 05 أشخاص من جنسية دولة إفريقية بصدد إجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة.



