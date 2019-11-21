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الحرس الوطني ببنقردان يضبط 5 أفارقة بصدد إجتياز الحدود البرية خلسة
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:00 م
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مروى الجلاصي
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ضبطت يوم 20 نوفمبر 2019 دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان من ولاية مدنين، 05 أشخاص من جنسية دولة إفريقية بصدد إجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة.
وباستشارة النيابة العمومية، اذنت لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان بالاحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضية عدلية في شانهم من اجل "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".
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