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طرح بوستر أغنية "حلق معي" للموسيقار هشام خرما وميريل مختار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:59 م
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هشام خرما وميريل مختار
هشام خرما وميريل مختار
الفجر الفني
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طرحت اليوم شركة "جاما ميوزيك"، البوستر الدعائي الرسمى لفيديو كليب أغنية "حلق معى" للموسيقار هشام خرما والمطربة الصاعدة ميريل مختار، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية، وذلك استعدادا  لطرح الفيديو كليب خلال الأيام القادمة.

 

الموسيقار هشام خرما فنان له أسلوبه الخاص فى الموسيقى وله رؤية فنية تميز بها، ويقدم فى هذا العمل الفنى موهبة غنائية جديدة لأول مرة هى الفنانة ميريل مختار والتى من المتوقع أن يصبح لها شأن فى المجال الغنائى.

 

أغنية "حلق معى" من كلمات نسمة الشاذلى ومن ألحان وتوزيع هشام خرما والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما.

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