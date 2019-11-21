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من ضمنهم 11 إمرأة.. إنقاذ 43 مهاجرا إفريقيا بمياه جربة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بجربة فجر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، من إنقاذ 43 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة (من بينهم 11 امرأة).

وكانوا على متن زورق بحري بعرض البحر، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وتمت نجدتهم على مسافة عشرة أميال من ميناء حومة السوق جربة، وفق تصريحات للرائد مجدي بالحاج رئيس منطقة الحرس البحري بجربة.

وقد تمّ الإحتفاظ بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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