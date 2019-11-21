من ضمنهم 11 إمرأة.. إنقاذ 43 مهاجرا إفريقيا بمياه جربة

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بجربة فجر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، من إنقاذ 43 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة (من بينهم 11 امرأة).





وكانوا على متن زورق بحري بعرض البحر، بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، و تمت نجدتهم على مسافة عشرة أميال من ميناء حومة السوق جربة، وفق تصريحات للرائد مجدي بالحاج رئيس منطقة الحرس البحري بجربة.



