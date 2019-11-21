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"طوارئ وانتشار بالشوارع".. استعدادات محافظة الإسكندرية لـ نوة المكنسة (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:58 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت أحياء محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لاستقبال نوة المكنسة، ونوات الأمطار التي تعقبها، وذلك من خلال عدة إجراءات.

وقام مسئولي المحافظة والاحياء بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي وشركة نهضة مصر بالتواجد الدائم بالميادين والشوارع العامة وكورنيش البحر، تجنبا لزيادة هطول الأمطار وتجمع برك المياة وتأثيرها على الحركة المرورية والمارة بالطرق، ويأتي ذلك بناء على تعليمات  الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

واستعدت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي لنوة المكنسة من خلال متابعة تطهير الشنايش والمطابق، والتأكد من تمركز سيارات الصرف الصحي بالأماكن الساخنة بكل حي، فيما نفذت شركة الصرف الصحي عدة أعمال لاستقبال نوة المكنسة والنوات القادمة.

حيث قام مسئولي حي غرب بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال، برفقة رئيس قسم المرافق بالحي، بمتابعة أعمال شركة الصرف الصرف الصحي بإصلاح وترميم غرفة تفتيش أمام باب الآثار كرموز وذلك ضمن استعدادت شركة الصرف الصحي لموسم سقوط الأمطار والتأكد من سلامة شنايش ومطابق تصريف المياه ببعض المناطق بداخل نطاق الحي، لمنع أي تراكمات للمياه في الشوارع  وغرقها مرة أخرى.

وكما قام رئيس قسم المرافق بالحي بمتابعة أعمال شركة الصرف الصرف الصحي بتطهير عدد (30) شنيشة بشارع المكس وشارع القفال ومساكن طابية صالح بجوار مدخل باب الميناء رقم 36 وذلك ضمن استعدادت شركة الصرف الصحي لموسم سقوط الأمطار.

وعلى الجانب الآخر كثف مسئولى حي وسط وشرق والجمرك من تواجدهم بالميادين والمناطق بنطاق الدائرة، لإصلاح ومعالجة بعض الشنايش والمطابق والتأكد من سلامة تصريف مياه الأمطار خلال نوات فصل الشتاء، حتى لا يتسبب في تجمع برك المياه وتعطيل المصالح العام للمواطنين وتوقف حركة السيارات.
"طوارئ وانتشار بالشوارع".. استعدادات محافظة الإسكندرية لـ نوة المكنسة (صور)
"طوارئ وانتشار بالشوارع".. استعدادات محافظة الإسكندرية لـ نوة المكنسة (صور)
"طوارئ وانتشار بالشوارع".. استعدادات محافظة الإسكندرية لـ نوة المكنسة (صور)
"طوارئ وانتشار بالشوارع".. استعدادات محافظة الإسكندرية لـ نوة المكنسة (صور)
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