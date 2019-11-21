ضبط عاطلين تخصص سرقة كبلات الضغط العالي بالشلاتين

تمكنت مباحث قسم شرطة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، من ضبط عاطلين سبق اتهامهما في عدة قضايا، تخصص في سرقة كابلات كهرباء أعمدة الضغط العالي بالمدينة، وعثر بحوزتهما على كابل ألومنيوم يزن 500 كيلو جرام.





تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث الشلاتين، برئاسة الرائد محمد همام، من ضبط "ا س ف " السابق اتهامه في قضية سرقة متنوعة بمحافظة أسوان، و"م س م" السابق اتهامه في 9 قضايا بمحافظة أسوان، أثناء استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة المتهم الأول محمل عليه كابل ألمونيوم خاص بأحد أعمدة كهرباء الضغط العالي يزن حوالي 500 كجم، بمنطقة السوق الدولي بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.





وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من أحد أبراج كهرباء الضغط العالي الكائن بمنطقة وادي حوضين جنوب غرب مدينة الشلاتين بحوالي 40 كيلو داخل المنطقة الجبلية، والخاص بشركة كهرباء جنوب الصعيد.





واعترف المتهمان بسابق قيامهما بسرقة كمية من الحديد الخاص بأحد أبراج الضغط العالي بذات المنطقة المشار إليها منذ 5 أيام، وتم إرشادهما عن المسروقات داخل مخزن خلف أحد التبات بالمنطقة الجبلية الكائنة بالكيلو 35 شمال مدينة الشلاتين والتي تزن حوالي 2 طن تقريبا، تمهيدًا لبيعها لأحد تجار الخردة بأسوان، والسابق التعامل معه في بيع متحصلات سرقات سابقة خاصة بأبراج الضغط العالي، كما اعترفا بسرقتهما للتروسيكل المضبوط حوزتهما من أمام أحد المنازل بأسوان.



