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حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 20 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:

- حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة.

- حجز 35 كرسي و04 طاولات و27 علبة بسكويت و25 قطعة "كايك" وحمولة شاحنة من الملابس المستعملة بولاية جندوبة.

- حجز 200 كرسي و60 طاولة و1500 قطعة ملابس مستعملة و150كلغ من الخضر بولاية صفاقس.

- حجز 380 لتر من زيت الزيتون مجهولة المصدر بتونس العاصمة.

- حجز 24 علبة جبن بولاية مدنين.

- حجز 200 كلغ حديد بناء بولاية قبلي.

 

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 148 عملية حجز.

- تحرير 22 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 07 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.

- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 19 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

 
في المجال الصحي:

- تحرير 66 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 122 مخالفة صحية.
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