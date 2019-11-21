أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 20 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:

- حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة.

- حجز 35 كرسي و04 طاولات و27 علبة بسكويت و25 قطعة "كايك" وحمولة شاحنة من الملابس المستعملة بولاية جندوبة.

- حجز 200 كرسي و60 طاولة و1500 قطعة ملابس مستعملة و150كلغ من الخضر بولاية صفاقس.

- حجز 380 لتر من زيت الزيتون مجهولة المصدر بتونس العاصمة.

- حجز 24 علبة جبن بولاية مدنين.

- حجز 200 كلغ حديد بناء بولاية قبلي.









في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 148 عملية حجز.





- تحرير 22 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 07 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 19 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





في المجال الصحي:





- تحرير 66 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 122 مخالفة صحية.