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حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 20 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة.
- حجز 35 كرسي و04 طاولات و27 علبة بسكويت و25 قطعة "كايك" وحمولة شاحنة من الملابس المستعملة بولاية جندوبة.
- حجز 200 كرسي و60 طاولة و1500 قطعة ملابس مستعملة و150كلغ من الخضر بولاية صفاقس.
- حجز 380 لتر من زيت الزيتون مجهولة المصدر بتونس العاصمة.
- حجز 24 علبة جبن بولاية مدنين.
- حجز 200 كلغ حديد بناء بولاية قبلي.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 148 عملية حجز.
- تحرير 22 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 07 أشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.
- حجز 10 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 19 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
في المجال الصحي:
- تحرير 66 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 122 مخالفة صحية.
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