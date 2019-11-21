بداية من اليوم إلى غاية الإربعاء المقبل.. إيداع التصاريح بتكوين الكتل البرلمانية بمجلس النواب

يشرع أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 والى غاية يوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر 2019، في إيداع التصاريح الخاصة بتكوين الكتل البرلمانية.





وأفاد المكلف بالإعلام بالبرلمان حسان الفطحلي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن رئيس المجلس راشد الخريجي الغنّوشي دعا النواب الى ايداع تصاريحهم، بمقتضى اتفاق تم بين ممثلي الأحزاب والائتلافات النيابية والمستقلين.





وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على أن يجتمع رؤساء الكتل يوم الأربعاء القادم لتوزيع الحصص والمهام بالنسبة لمسؤوليات مساعدي رئيس البرلمان بمكتب المجلس، مشيرا الى أنه سيتم الاعلان عن تركيبة المجلس خلال جلسة عامة ستنعقد يوم 29 نوفمبر الجارى، وذلك بعد أن تقدم الكتل أسماء ممثليها في مكتب المجلس فى نفس اليوم.





وتنصّ أحكام الفصول 34 و35 و36 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص تكوين الكتل النيابية على أنه "لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية، ولا يجوز أن يكون لنفس الحزب أو الائتلاف أكثر من كتلة نيابية واحدة". كما يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها، ولا يمكن الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.





وتتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب يتضمن تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه، على يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامة تلي إيداع التصريح عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولاتّ مجلس نواب الشعب.