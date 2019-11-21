نشرة حوادث "الفجر": ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بايتاي البارود.. وسرقة فندق شهير بالدقي

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبارنجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على تشكيل عصابي يتكون من ٧ أشخاص وراء انفجار خط الغاز بمركز إيتاي البارود بالبحيرة لسرقته.أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 58 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم من كشف غموض مقتل دجال بالمنيا.وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مزارع "سن 38 مُقيم دائرة مركز بني مزار بالمنيا" بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة مواشي ملكه بقصد الإتجار والتربح منها.قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستورأودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج.نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فندق شهير بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.