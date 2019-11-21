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طلاب جامعة القناة يشاركون في ملتقى الشباب بأكاديمية الشرطة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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قال الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن مشاركة طلاب الجامعة فى ملتقى شباب الجامعات والمحافظات بأكاديمية الشرطة يعد محاولة لدمج وتقارب شباب الجامعات المصرية مع كلية الشرطة لنقل الصورة الصحيحة عن دور رجال الشرطة والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ويذكر أن وفد من طلاب جامعة القناة قام بالمشاركة بملتقى شباب الجامعات والمحافظات بأكاديمية الشرطة برعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وضم الفوج خمسه طلاب بإشراف الدكتور أحمد الإمام وتنظيم إدارة الاتحادات الطلابية تحت إشراف أحمد سرواح مدير الإدارة.

حيث استضافت أكاديمية الشرطة طلاب الجامعات المصرية للتعايش مع طلاب الكلية، لتوطيد أواصر الترابُط والتواصُل والوِدّ بين شباب الجامعات المصرية، ونفذ الطلبة جولة تفقدية شملت مسارح الجريمة، وقسم الشرطة التعليمى، والمحكمة التأديبية، ومعرض المخدرات والتعليم الإلكتروني وعرض سلاح الكلاب والخيالة، تضمنت مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية (عروض المهارات الخاصة وتركيب الأسلحة بأنواعها - الرماية التكتيكية باستخدام الأسلحة المختلفة (الطبنجة – الرشاش – البندقية)، بالإضافة إلى مشاركة طلاب الجامعات فى طابور الدراجات الهوائية.

كما حضر طلاب جامعة القناة عدد من الندوات التثقيفية تحت عنوان "مفهوم الدوله ومقومات بناء الدولة المصرية "حاضر فيها الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات كما حاضر الدكتور أسامه الازهرى وكيل لجنه الشئون الدينية والأوقاف حول أساليب حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية، هذا قام اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة بتكريم وفد الجامعة.

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