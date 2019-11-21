"دير جيست": إبراهيم فايق أفضل مذيع رياضي في 2019

حصد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، جائزة أفضل مقدم برامج رياضية، في استفتاء مجلة "دير جيست" لعام 2019، ومن المفترض أن يُقام حفل كبير الشهر المقبل لتسليم الجوائز للفائزين، داخل أحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.

"فايق" أعلن منذ أسابيع رحيله بشكل نهائى عن قناة النهار، وانضمامه إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، بعدما وقع مع تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقود الانضمام إلى المجموعة، التي تضم باقة من القنوات الرياضية المتميزة ونخبة من أبرز الإعلاميين والمحللين فى مجال الإعلام الرياضى.

ويعد إبراهيم فايق، من أبرز الإعلاميين في الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ويقدم برنامج "ملعب 9090" على راديو 9090، ويرأس تحرير برامجه التلفزيونية والإذاعية الكاتب الصحفي أحمد درويش.