23% زيادة في إيرادات منتجع الأهلي بمطروح .. ومصيف "مارينا" نقلة كبيرة

منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح كان في قلب اهتمامات مجلس الإدارة منذ توليه مسئولية القيادة في النادي، وشهد العديد من أعمال التطوير والصيانة، مقارنة بالعام الماضي وهو ما انعكس على الأعضاء من خلال زيادة إقبالهم على المنتجع، حتى أن نسبة الإشغال حققت طفرة غير مسبوقة ووصلت الي ٩٥٪ وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة، ووصلت بعض الأفواج نسبة الأشغال إلى ١٠٠%..

ومن بين أعمال التطوير التي شهدها منتجع مرسى مطروح، زيادة عدد خطوط الانترنت وتوسعة نطاق التغطية لتشمل أكبر مساحة، بالإضافة إلى صيانة جميع الشاليهات وإتمام أعمال الدهانات مع قيام الإدارة الهندسية بكافة أعمال الصيانة اللازمة وهو ما نال استحسان الجميع.

وتم تحديث لائحة المنتجع الداخلية ونظام الحجز وتحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية، مع تجهيز الإعلانات اللازمة للحجز وتوزيعها في مقر النادي وفرعيه في مدينة نصر والشيخ زايد، وترتب على ذلك زيادة إقبال الأعضاء بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد الأفواج إلى 23 فوجا، بعدد تجاوز ٢٩٠٠ عضو، وبإيراد تخطى ٥٨٧٨٧٧٧ جنيها بنسبة زيادة بلغت ٢٣ ٪ عن العام الماضي.

وحرصت إدارة النادي على وضع برنامج ترفيهي مميز للأعضاء في المنتجع؛ اشتمل على تنظيم رحلات سياحية لزيارة معالم مرسى مطروح، بالإضافة للرحلات البحرية ورحلات السيرك وكهف الملح وتنظيم العديد من المسابقات الرياضية في تنس الطاولة والايرهوكي والكرة الطائرة الشاطئية.

مصيف مارينا

وتواصلت أعمال التشييد في منتجع النادي الأهلي في مارينا 5 بالساحل الشمالي «شاطئ الأهلي»، الذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة، بحثا عن الأفضل، وبما يتناسب مع أعضاء النادي، ويضم المنتجع مسرحا كبيرا لإقامة الحفلات وشاشات عملاقة كما تم إنشاء ملعب للكرة الطائرة الشاطئية وملعب كرة قدم، إلى جانب وجود منطقة خاصة والكافيتريات والمطاعم.

وإلى جانب شاطئ الأهلي، يوجد فندق إقامة مخصص لأعضاء الأهلي، وبما يتناسب مع الأسر، وهو مجاور لمنطقة الخدمات، لتلبية كافة متطلبات الأعضاء وتوفير احتياجاتهم.

ويعد منتجع الأهلي في مارينا 5 بالساحل الشمالي نقلة نوعية كبيرة وجديدة من حيث الخدمات التي تقدم للأعضاء، يعد النادي هو الأول والسبَّاق في امتلاك شاطئ خاص لأعضائه.