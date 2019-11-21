Advertisements
Advertisements
Advertisements

23% زيادة في إيرادات منتجع الأهلي بمطروح .. ومصيف "مارينا" نقلة كبيرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح كان في قلب اهتمامات مجلس الإدارة منذ توليه مسئولية القيادة في النادي، وشهد العديد من أعمال التطوير والصيانة، مقارنة بالعام الماضي وهو ما انعكس على الأعضاء من خلال زيادة إقبالهم على المنتجع، حتى أن نسبة الإشغال حققت طفرة غير مسبوقة ووصلت الي  ٩٥٪  وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة،  ووصلت بعض الأفواج نسبة الأشغال إلى ١٠٠%..

ومن بين أعمال التطوير التي شهدها منتجع مرسى مطروح، زيادة عدد خطوط الانترنت وتوسعة نطاق التغطية لتشمل أكبر مساحة، بالإضافة إلى  صيانة جميع الشاليهات وإتمام أعمال الدهانات مع قيام الإدارة الهندسية بكافة أعمال الصيانة اللازمة وهو ما  نال استحسان الجميع.

وتم تحديث لائحة المنتجع الداخلية ونظام الحجز وتحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية، مع تجهيز الإعلانات اللازمة للحجز وتوزيعها في مقر النادي وفرعيه في مدينة نصر والشيخ زايد، وترتب على ذلك زيادة إقبال الأعضاء بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد الأفواج إلى 23 فوجا، بعدد تجاوز ٢٩٠٠ عضو، وبإيراد تخطى ٥٨٧٨٧٧٧ جنيها بنسبة زيادة بلغت  ٢٣ ٪ عن العام الماضي.

وحرصت إدارة النادي على وضع برنامج ترفيهي مميز للأعضاء في المنتجع؛ اشتمل على تنظيم رحلات سياحية لزيارة معالم مرسى مطروح، بالإضافة للرحلات البحرية ورحلات السيرك وكهف الملح وتنظيم العديد من المسابقات الرياضية في تنس الطاولة والايرهوكي والكرة الطائرة الشاطئية.

 

مصيف مارينا

وتواصلت أعمال التشييد في منتجع النادي الأهلي في مارينا 5 بالساحل الشمالي «شاطئ الأهلي»، الذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة، بحثا عن الأفضل، وبما يتناسب مع أعضاء النادي، ويضم المنتجع مسرحا كبيرا لإقامة الحفلات وشاشات عملاقة كما تم إنشاء ملعب للكرة الطائرة الشاطئية وملعب كرة قدم، إلى جانب وجود منطقة خاصة والكافيتريات والمطاعم.

وإلى جانب شاطئ الأهلي، يوجد فندق إقامة مخصص لأعضاء الأهلي، وبما يتناسب مع الأسر، وهو مجاور لمنطقة الخدمات، لتلبية كافة متطلبات الأعضاء وتوفير احتياجاتهم.

ويعد منتجع الأهلي في مارينا 5 بالساحل الشمالي نقلة نوعية كبيرة وجديدة من حيث الخدمات التي تقدم للأعضاء، يعد النادي هو الأول والسبَّاق في امتلاك شاطئ خاص لأعضائه.

Advertisements

أخبار تهمك

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعتين

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ 17 دقيقة

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين

منذ 43 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 16 ساعة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود ومصرع 8 مواطنين

03:27 م

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

03:53 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status