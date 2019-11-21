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تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
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نفذت كليه طب الاسنان بجامعة عين شمس، صباح اليوم، عملية إخلاء تجريبية، تحت رعاية محمد ضياء عميد الكلية، طب الاسنان وإشراف رامى ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمرو فاروق مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وعبد الغفار محمد فواد مساعد مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعه.
 
بدأت العملية التجريبية من الساعة 11:30 وانتهت الساعة 11:40 بنجاح، حيث تم إخلاء مباني الكلية بالكامل من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، والإداريين، والعمال، واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشري علي الإلتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع اي كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدني بالكلية في إدارة اي طارئ قد يحدث.

تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
تجربة إخلاء ناجحة بكلية طب أسنان جامعة عين شمس (صور)
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