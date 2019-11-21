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مدير المنتخب الأوليمبي يكشف عن الدور الإيجابي للوكلاء قبل أمم إفريقيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:39 م
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
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أشاد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي بالدور الكبير الذي بذله بعض وكلاء اللاعبين في الفترة الماضية وعلى رأسهم أحمد يحيى الذي يعتبر وكيلاً لأكثر من 11 لاعب متواجد حاليا في صفوف المنتخب الأولمبي،مما كان له دورا إيجابيا في ظهور المنتخب بشكل مميز للغاية في بطولة كأس الأمم الافريقية الحالية تحت 23 عامًا.

 

وقال عبد العزيز إن ما يهم الوكيل في النهاية هو أن يتم حل أي مشاكل قد تواجه اللاعب الخاص به حتي يتمكن من تمثيل بلاده في البطولات المختلفة وبالتالي سيزيد سعره ويستطيع فيما بعد تسويقه بالشكل الأمثل".

 

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يلجأ أحيانا للوكلاء لحل أزمة بعض اللاعبين سواء في التجنيد أو الدراسة وبالفعل هم يساعدونا كثيرا ودائما ما يكونوا علي قدر المسئولية".

 

يذكر أن أحمد يحيى ساهم ولو بطريقة غير مباشرة في تجهيز عدد من اللاعبين بالشكل الأمثل للمنتخب الأولمبي بمساعدتهم على المشاركة في المباريات من خلال الانضمام لبعض الأندية في المواسم الماضية،بعيدا عن الجلوس علي الدكة مثل محمد صبحي وعمار حمدي وأسامه جلال ومصطفي محمد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام وناصر ماهر وأحمد فتوح ومحمد صادق وناصر منسي وصلاح محسن وإمام عاشور.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر المنتخب الاوليمبى اخبار الرياضة

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