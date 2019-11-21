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جامعة حلوان: انطلاق فعاليات الملتقى السنوي للبحث العلمي ٢٤ نوفمبر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
آية حمروشي
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تنظم وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، الملتقي السنوي للبحث العلمي الالكتروني، الذي يضم "ورشة العمل والدورة التدريبية للتدريب على بنك المعرفة المصري" بريادة الأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يعد هذا الملتقى أحد أهم اللقاءات التي يتم تنظيمها لتسليط الضوء ولفت الأنظار إلى كافة خدمات وأنشطة وحدة المكتبة الرقمية التي تقدم تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نجلاء فتحي محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية والأستاذ الدكتور عاطف غلوش المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.

حيث تقوم الوحدة  بتقديم خدمات إلكترونية مميزة منها بنك المعرفة المصري وهو أحد أكبر واشمل بنوك المعرفة على مستوى العالم لما يحتويه من مصادر تعليمية ومعرفية وثقافية وبحثية  من أكبر دور النشر والإنتاج وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الفهرس الإلكتروني الموحد والذي  يتم من خلاله إدخال كافة البيانات البيلوجرافية كالعنوان وأسم المؤلف وسنة النشر لمقتنيات مكتبات كليات جامعة حلوان (كتب - دوريات - رسائل جامعية) ليتمكن الباحث من التعرف على مكان وجود المقتني وكيفية الإستعارة والحجز والاسترجاع، وخدمة فحص النزاهة الأكاديمية إلكترونيا ً، وخدمة تقديم الإفادات الإلكترونية الخاصة بتسجيل موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراة.

كما يقوم فريق عمل وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة بعمل تدريب إلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين على استخدام بنك المعرفة المصري وفتح حسابات خاصة بهم، وتدريب السادة أخصائي المكتبات بمكتبات الكليات على فتح الحسابات للراغبين في الإشتراك ببنك المعرفة المصري وكذلك تدريبهم على كافة أعمال الفهرسة الالكترونية.

تقام فعاليات الملتقي السنوي للبحث العلمي الإلكتروني في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الأحد والاثنين ٢٤/ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

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