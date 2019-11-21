السجن 10 سنوات لمبيض محارة قتل زوجته بسبب وجبة طعام بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية اليوم الخميس، بمعاقبت مبيض محارة بالسجن لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3444 جنايات بلبيس لسنة 2016، بقتل زوجته لتقديمها "أكل بايت" له.



تعود التفاصيل عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، يفيد بوصول "رضا.م.ح.ع" 27 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق خرطوش.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "علي.م.م.م" 27 سنة، مبيض محارة، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث أفادت التحريات بأن المجني عليها كانت تقوم بأعمال المطبخ يوم الواقعة، حيث كانت تُجهز لعمل "محشي، وعندما استيقظ الزوج من نومه طلب منها تحضير وجبة الإفطار له فطلبت منه الانتظار لحين انتهائها، لكنه طالبها بتحضير الطعام ونشبت مشادة كلامية انتهت بتقديمها طعام من الأمس "بايت"، فنهرها الزوج وأهانها.







وأشارت التفاصيل إلى أن الزوجة كانت دائمة ب

الشكوى لوالد زوجها من سوء معاملة الزوج، فغضب الأخير وأحضر سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بغرفته وأصابها بطلق نارى بالصدر وقد فارقت الحياة.



تم ضبط المتهم، وتبين أنه سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة وحيازة مخدرات" آخرها القضية رقم 27520 جنايات بلبيس لسنة 2014 "حيازة مخدرات"، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.