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"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:37 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ مجدى وكيل الوزارة، احتفالًا بتخريج أول دفعة من خريجي المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية التابع لوزارة الأوقاف، وذلك فى ضوء رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لطلبة العلم واستثمار الطاقات لدى الشباب بعد أن نالوا قسطا وفيرا من العلوم الشرعية على أيدى نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الأزهر الشريف.

وقال فضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بأن الدارس يحصل على شهادة معتمدة، بعد عامين من الدراسة بالمركز وتكون الدراسة من خلال نخبة متخصصة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وذلك في المواد الشرعية، لافتًا فضيلته أن الهدف من إنشاء المركز هو نشر الفكر الإسلامي الوسطى الصحيح المعتدل.

وأكد فضيلته على حرص الوزارة الشديد على تكريم طلاب المركز الثقافى الإسلامي بالإسماعيلية تشجيعًا لهم على ما بذلوا من جهدا مشكور طوال فترة الدراسة بالمعهد وحرصهم الشديد على تلقى العلم على أيدى الأساتذة والمتخصصين من جامعة الأزهر الشريف حتى يكونوا سفراء للإسلام فى كل مكان يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وينشرون صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله ومواجهة المتشددين وأصحاب الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد المنعم عبد العال مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ السيد عطية مدير المتابعة، والأستاذ عباس رشاد مدير مكتب وكيل الوزارة، وفضيلة الشيخ محمد حسين عياد مدير المركز الثقافى الإسلامي بالإسماعيلية.
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
"أوقاف الإسماعيلية" تحتفل بتخريج أول دفعة من المركز الثقافى الإسلامى (صور)
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