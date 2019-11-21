Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيس سعيّد يتسلم تقرير الإنتخابات البلدية لسنة 2018 من نبيل بافون

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، السيد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه السيد فاروق بوعسكر.

وصرّح السيد نبيل بافون أنه قدم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018.

وأضاف أنه أحاط رئيس الجمهورية علما ببرنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة ومنه تنظيم انتخابات جزئية بخمسة بلديات موفّى جانفي 2020.

كما أعلم نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قيس سعيّد بأن الهيئة بصدد إعداد التقرير العام المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ 39 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

02:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status