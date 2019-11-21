قيس سعيّد يتسلم تقرير الإنتخابات البلدية لسنة 2018 من نبيل بافون

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، السيد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه السيد فاروق بوعسكر.





وصرّح السيد نبيل بافون أنه قدم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018.





وأضاف أنه أحاط رئيس الجمهورية علما ببرنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة ومنه تنظيم انتخابات جزئية بخمسة بلديات موفّى جانفي 2020.



