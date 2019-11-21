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احتجاز موظفين أتراك في القنصلية الأمريكية بمدينة أضنة بتهمة إهانة القيم الإسلامية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تسبب مقطع فيديو قام به اثنان من الأتراك في القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة، مؤخرًا، في غضب شديد على وسائل التواصل الاجتماعي، في احتجازهما من قبل الشرطة، حيث وُجهت لهما اتهامات بالإهانة والسخرية من القيم الإسلامية التقليدية.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم احتجاز سي.واي (38) سي جي. (30)، موظفين تركيين في القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة، من قبل مديرية الأمن في أضنة، فيما يتعلق بنشر فيديو قصير يسخر من القيم الإسلامية في أعقاب الاحتفالات بعيد الهالوين.

مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في 31 أكتوبر ثم نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يضم العديد من الرعايا الأتراك، مع موظفة قنصلية تتظاهر بزجاجة ماء، تدعي أنها قد أحضرت من موقع مكة الإسلامي المقدس.

وقالت سي جي. في المقطع باللغة التركية، بينما تشير إلى زجاجة ماء زمزم، وهي مأخوذة من بئر في مكة وغالبًا ما يعتبر مقدسًا للمسلمين: "مرحبًا بكم في قناتي، الأصدقاء. كما ترون، لقد غرقنا في الذنوب منذ الصباح ولكن لا نعتقد أنه لا توجد وسيلة لتتخلصوا من خطاياكم. يأتي هذا المشروب من مكة، وبمجرد أن تشرب هذا، تتخلص من خطاياك وأصدقائك".

وانضم إليها بعد ذلك زميلها في العمل سي واي، الذي لم يكشف النقاب عن اسمه الكامل والذي يظهر في الفيديو وهو يرتدي ملابس عربية تقليدية، بينما كان يحمل كوكتيلًا في يده ويقول "أشرب هذا أيضًا".

وبحسب ما ورد، استمرت المرأة بالإشارة إلى طبق في يديه يحتوي على ما يبدو من لحم الخنزير، بينما تسخر منه في وقت واحد وهي تشرب الكحول.

تسبب الفيديو في ردة فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية بسبب الإهانة المزعومة للإسلام.

وكما ورد، نُقل موظفو القنصلية إلى مديرية أمن أضنة بشأن اتهامات "الإزدراء العلني بالقيم الدينية" ثم أُطلق سراحهما بعد تقديم إفادات إلى الشرطة، وفقاً لمكتب المدعي العام في أضنة، حسبما نقل عنه موقع DHA.

وورد أن القضية قيد التحقيق.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة، في بيان استشهد به موقع Duvar English، إنهم "يندمون بشدة على أي عمل يقوم به أي من موظفينا والذي ينطوي على عدم احترام لأي دين".
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الكلمات المفتاحية

تركيا انقرة الولايات المتحدة الهالوين الاسلام

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