ننشر تفاصيل حركة محدودة لندب رؤساء مجالس المدن في الدقهلية

اعتمد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، القرار ٥٠٦ لسنة ٢٠١٩ الذي يفيد بندب حركة تنقلات وندب لرئيس مدينة محل الدمنة وجمصة في إطار استكمال الهيكلة.





وتضمن القرار ندب حاتم عبد الله حسين قابيل للعمل نائب رئيس مدينة جمصة للعمل رئيسا لمدينة جمصة بدلا من رحاب محمود المزين، وندب رحاب المزين رئيس مدينة جمصة للعمل رئيس لمدينة محلة دمنة خلفا لمحمد أبو العينين



