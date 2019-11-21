وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)

تفقد الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، مدرسة أبوسعاد - إدارة سنورس التعليمية، وقرر إحالة مدير إدارة المدرسة للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل، وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وعدم الاهتمام بمعمل العلوم ووجود الدراجات البخارية داخل المدرسة



