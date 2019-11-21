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وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:06 م
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ريهام على
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تفقد الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، مدرسة أبوسعاد - إدارة سنورس التعليمية، وقرر إحالة مدير إدارة المدرسة للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل، وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وعدم الاهتمام بمعمل العلوم ووجود الدراجات البخارية داخل المدرسة
كما قرر إحالة عمال المدرسة للتحقيق بسبب عدم نظافة الحمامات وفناء المدرسة والفصول الدراسية ووجود الرواكد الخشبية بالمدرسة.
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