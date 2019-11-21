Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تفقد الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، مدرسة أبوسعاد - إدارة سنورس التعليمية، وقرر إحالة مدير إدارة المدرسة للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل، وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وعدم الاهتمام بمعمل العلوم ووجود الدراجات البخارية داخل المدرسة

كما قرر إحالة عمال المدرسة للتحقيق بسبب عدم نظافة الحمامات وفناء المدرسة والفصول الدراسية ووجود الرواكد الخشبية بالمدرسة.
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير وعمال مدرسة أبوسعاد للتحقيق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات تعليم الفيوم أخبار مصر

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ 38 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وكيل "تعليم الفيوم" لمدير مدرسة: إزالة جميع السلبيات فورا قبل بداية العام الدراسي

تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة خلف بسنورس وإحالة مسئول القرائية والصيانة للتحقيق

تعليم الفيوم: إحالة مدير مدرسة الشهيد عبدالمنعم للتحقيق وإنذار لمسئول التعليم الابتدائي والإعدادي بمدرسة جرفس بسنورس

تعليم الفيوم: إنذار لمدير مدرسة العدوة وإحالة مدير مدرسة الشهيد للتحقيق

وكيل "تعليم" الفيوم معلم عربي للتحقيق وشهادة تقدير لآخر بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدرسة التوفيق الإعدادية بنات ويشيد بمشاركة مدارس غرب في مسابقة الكتاب الإلكتروني (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

11:39 ص

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

02:07 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status