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"كوكتيل مخدرات".. حبس 58 تاجر "كيف" في الجيزة 4 أيام

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 58 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين بحوزتهم حوالي1330 جرام مخدر الحشيش، و603 أقراص، و492 جرام هروين، و550 جرام إستروكس، و175 جرام شادو، 820 جرام البانجو، 25 جرام آيس"، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وتمكنت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة من ضبط "58 متهما، وبحوزتهم 1330 جرام مخدر الحشيش، و603 أقراص، و492 جرام هروين، و550 جرام إستروكس، خلال حملة أمنية موسعة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.
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