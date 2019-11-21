وفاة شاب إثر تناوله قرص حبه حفظ الغلال جنوبي المنيا



لقى شاب عشريني مصرعه بمركز ملوى إثر تناوله لقرص حبه حفظ الغلال، تحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة داجل مشرحه مستشفى ملوي العام



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول شاب عشريني مصاب بحاله إعياء شديد نتيجه تناوله قرص حبه الغلال وتوفي متأثرا بإصابته



وبإنتقال قوات الامن إلى ديوان مستشفى ملوي العام تبين أن الشاب يدعي عمر محمود إبراهيم 26 عاما، مقيم بقرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي، توفي نتيجة تناوله قرص حبه الغلال، وبسؤال أهليه المتوفى أكدوا ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى ملوي العام