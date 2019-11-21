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كشف ملابسات خطف "خليجي" في الإسماعيلية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للأجهزة الأمنية من مسئولى سفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بورود إتصال من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة (يقيم بإحدى الدول العربية) وأفاد بتغيب شقيقه الذى يحمل ذات الجنسية، والسابق وصوله للبلاد منذ عدة أشهر، وتلقيه إتصالًا من مجهول من هاتف محمول ( محدد ) ومطالبته بدفع فدية قدرها (100 ألف دولار ) مقابل إطلاق سراح شقيقه، على أن يتم تسليم المبلغ بالدولة المقيم بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الشخص المتغيب والعثور عليه بمزرعة كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الفحص عن إضطلاع شخصين، محددين ( تم ضبطهما ) بإستدراج المذكور على إثر وجود خلافات مالية بينهما وبين شقيقه ( مقدم البلاغ ) بدعوى قيام الأخير بالنصب عليهما فى مجال تجارة الملابس والأقمشة، حيث قاما بإرتكاب الواقعة، ومساومته للحصول على المبالغ المالية المستحقة لهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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حوادث الإسماعيلية أخبار مصر

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