كشف ملابسات خطف "خليجي" في الإسماعيلية

تبلغ للأجهزة الأمنية من مسئولى سفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد بورود إتصال من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة (يقيم بإحدى الدول العربية) وأفاد بتغيب شقيقه الذى يحمل ذات الجنسية، والسابق وصوله للبلاد منذ عدة أشهر، وتلقيه إتصالًا من مجهول من هاتف محمول ( محدد ) ومطالبته بدفع فدية قدرها (100 ألف دولار ) مقابل إطلاق سراح شقيقه، على أن يتم تسليم المبلغ بالدولة المقيم بها.



