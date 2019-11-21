بالتطبيق على 1100 طالب وطالبة. إجراء الاختبارات النهائية للمقررات الاختيارية إلكترونيًا بـ"طب طنطا"



أنهت كلية الطب بجامعة طنطا الاختبارات النهائية للمقررات الاختيارية للفرقة الأولى بالتطبيق علي 1200 طالب وطالبة، والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام، يأتي ذلك في إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة علي تطبيق الخطة العامة لوزارة التعليم العالى بشأن تعميم الاختبارات الالكترونية فى الكليات الطبية الحكومية.



وقد أجريت الاختبارات بمعمل الحاسب الألى بكلية الطب برعاية الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق فايد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة طنطا.



وقد نالت هذه الاختبارات استحسان الطلاب على مدار الأيام الثلاثة التى عقدت فيها، حيث تولي تصميمها ورفعها علي منصة الامتحانات الإلكترونية والإشراف علي تنفيذها مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر عبده مدير المركز.



وقد تولي الإشراف علي الاختبارات بكلية الطب الدكتورة إيمان عادل حسبى مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، بالتعاون مع فريق عمل من مهندسى مركز التعليم الالكترونى بالجامعة وبمشاركة فريق عمل من شبكات جامعة طنطا بدعم الدكتور محمد النمر مدير الشبكات، بالاضافة إلى فريق الإشراف من الكلية والذي ضم مى شبل وعلى مجدى واحمد مطاوع واحمد الرفاعى واحمد الفيومى.



وقال الدكتور أحمد غنيم، أن الكلية تسعي جاهدة لدعم هذا النوع من الاختبارات بالتطبيق على الأعداد الكبيرة والدفعة كاملة فى وقت واحد، موجهًا الشكر للدكتورة منى زعير رئيس وحدة القياس بالكلية ولأساتذة المقررات.