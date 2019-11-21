سوزان مبارك في 2019.. ظهور باهت في 4 مناسبات وعملية جراحية ووعكة صحية

بعد إعلان نجلها عن وعكتها الصحية الأخيرة تصدرت سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل، حيث بحث الكثيرون عن صحة سوزان مبارك، وما سبب دخول سوزان مبارك إلى المستشقى.





الحالة الصحية لـ سوزان مبارك





علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، غرد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "التوتير" أعلن من خلالها مرض والدته ورد على أحد متابعيه بسؤاله عن والدته "والله لسه فى العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا على سؤالك".





مرض سوازن مبارك





لم تكن المرة الأولى خلال العام الجارى لتعرض سوزان مبارك لوعكة صحية ففى أغسطس الماضى أجرت عملية جراحية وكان حسن الغندور مسئول صفحة "أبناء مبارك" قد أعلن عن تحسن حالتها الصحية.





ظهور سوزان مبارك





لم تعتاد سيدة مصر الأولى سابقا أن تظهر خلال الأماكن العام والمناسبات الرسمية ولكن مع ظهورها الخافت كانت تثير رواج واسعا من قبل مواقع التواصل الاجتماعى فظهرت خلال عام ٢٠١٩ فى ٤ مناسبات كان أولها فى حفل زفاف أحد أقاربها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعض من صورها خلال حفل الزفاف.





وفى شهر إبريل الماضى ظهرت سوزان مبارك فى عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير وتقديم واجب العزاء مع نجلها الأكبر جمال مبارك.





حفيد سوزان مبارك





وفى شهر مايو الماضى نشر حفيدها عمر علاء مبارك صورة تجمعه بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجدته داخل منزلهم في مصر الجديدة.





وفى شهر أغسطس الماضى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة سوزان مبارك بملابس رياضية فى أحد المطاعم مع أحد السيدات التى طلبت منها أن تلتقط معها صوره تذكارية "سيلفى"







