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الدولار واليوان الصيني يتراجعان بعد تخوفات فشل الاتفاق التجارى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
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 شهد سعر الين الياباني حالة من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس ، وخاصة بعد توارد انباء عالمية بشأن صعوبة التوصل لاتفاق تجارى بين الصين والولايات المتحدة خلال العام الجارى، مما قصى علىامال الكثير من النمستهلكين حول العالم واثر على اسعار الدولار والذهب عاالميا.

 وكان اليوان الصيني وصل الى أدنى مستوى له من 3 أسابيع مضت وذلك بعد تخوفات من فشل الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة والوصل إلى حل يقتضى ايقاف الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الصيني.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني خلال الجلسة إلى 108.54 ين. وارتفعت العملة اليابانية قرابة 1% من أدنى مستوى في ما يزيد عن خمسة أشهر والذي بلغته مقابل العملة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر تقريبا عند 1.1077 دولار مقابل اليورو، بينما نزل قليلا مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2934 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.0450 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ أول نوفمبر ، قبل أن يستقر عند 7.0372، أما في تعاملات الأسواق الخارجية، هبط اليوان إلى 7.0533 للدولار وهو أضعف مستوى منذ الخامس من نوفمبر ثم قلص خسائره بعد ذلك.
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